Dl Pa 2: Fregolent (Iv), ‘non cambia realtà’

Agosto 3, 2023

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Il cambiamento tanto sbandierato dal governo non c’è. È un’occasione persa per giocare una partita importante per realizzare il Pnrr e per consegnare ai cittadini una pubblica amministrazione più semplice e trasparente”. Così la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent durante le dichiarazioni di voto al decreto Pa2. “Una pubblica amministrazione efficace e preparata è quella che ci fa portare a casa il Pnrr, e in questo momento – sottolinea – sono le regioni, a partire da Fedriga, che levano un grido di protesta. Non è un provvedimento sulla Pa, ma su pochi fortunati assunti in qualche ministero, che non cambia la realtà della pubblica amministrazione e che non ha una visione.

“Sulla formazione, poi, lascia perplessi che la norma voluta dai ministri Brunetta e Messa, per incentivare la formazione con università e master, sia stata estesa anche a tre università telematiche che non hanno la stessa qualità formativa dell’Università in presenza. Non è così che si crea la qualità del personale della Pa. Noi voteremo contro perché è l’ennesimo provvedimento che non servirà a garantire semplificazione o a evitare di impiegare sei mesi per una carta d’identità e per un certificato matrimoniale, la fiducia, ma avremmo votato contro anche senza la fiducia”, aggiunge ancora la senatrice che poi conclude dicendo che “dovremmo sederci tutti attorno a un tavolo, maggioranza e opposizione, per dire cosa vogliamo fare, decidere quali sono le tre riforme che ci servono. Non spendere anche solo un euro del Pnrr fa male tre volte all’Italia: all’immagine nei confronti dell’Europa, agli italiani che non ottengono servizi, e per il Paese che non riesce a rinascere. Mi auguro che nelle prossime puntate, perché ci sarà un decreto Pa3, che il protagonista siano la pubblica amministrazione e la capacità di renderla più snella”.