Dl Pa 2: Furfaro (Pd), ‘bene odg per limitare uso armi a chi ha malattie mentali’

Luglio 31, 2023

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “Oggi dalla Camera dei deputati è arrivato un segnale molto importante. L’assemblea ha approvato quasi all’unanimità un ordine del giorno del Partito democratico che impegna il governo a ottimizzare le informazioni fra Aziende sanitarie locali e la banca dati del ministero dell’Interno per limitare, con ogni mezzo, usi distorti delle licenze di porto delle armi da parte di soggetti affetti da malattie mentali o da disturbi psichici”. Lo dichiara Marco Furfaro, deputato e componente della segreteria nazionale del Partito democratico.

“Nel nostro Paese – continua -, le armi da fuoco legali continuano a uccidere e per questo la battaglia per chiedere la revisione della legge sulla detenzione, che porta avanti da anni l’associazione Ognivolta Onlus, è fondamentale e va sostenuta in maniera larga e decisa”. “Spesso le armi finiscono in mano a persone che non dovrebbero averle perché instabili o malate, generando tragedie evitabili. Oggi abbiamo prodotto un piccolo passo avanti per assicurare che persone affetti di disturbi psichici non detengano armi, un piccolo segnale alle famiglie di tutte le persone vittime di armi legali arrivate nelle mani di soggetti instabili. Il governo ora faccia al più presto i decreti attuativi”, conclude Furfaro.