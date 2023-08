Dl Pa 2: Pd, ‘incarico ad Assoprevidenza illegittimo’

Agosto 4, 2023

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Il Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare è l’organismo preposto a svolgere le funzioni di interesse generale di accompagnamento e sostegno alla previdenza integrativa e i suoi compiti non dovrebbero essere affidati a una struttura privata, che inoltre rappresenta solo una parte dei fondi pensione, a cui, tra l’altro, verrebbero corrisposti i corrispondenti contributi finanziari. Quindi, l’introduzione nel decreto legge 75/2023 di una norma che lo sostituisce, appunto, con l’Associazione italiana per la previdenza complementare (Assoprevidenza), nelle funzioni di analisi, ricerche, studi e valutazioni concernenti investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese, con risorse pari a due milioni di euro annui fino al 2034, risulta illegittima. La modifica in questione è stata introdotta con un emendamento che, nella seduta delle commissioni referenti dell’11 luglio, era stato dapprima dichiarato inammissibile, poi riammesso, e successivamente approvato. Riteniamo che la ministra del Lavoro dovrebbe immediatamente intervenire, al fine di rivedere questa decisione e restituire credibilità ed imparzialità nella gestione di importanti funzioni riguardanti una questione sociale di primaria rilevanza come la previdenza complementare”. Lo dichiarano le deputate e i deputati democratici, Scotto, Bonafé, Braga, Guerra, Orlando, Cuperlo, Gribaudo, Fornaro, Fossi, Laus, Mauri e Sarracino, che sulla vicenda hanno presentato un’interrogazione alla ministra del Lavoro, Marina Calderone.