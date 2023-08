Dl Pa 2: Picierno, ‘emendamenti Pd su scorrimenti graduatorie rafforzano Pa’

Agosto 4, 2023

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Dal gruppo del Partito democratico della Camera dei deputati arriva un contributo sostanziale per rispondere alle necessità di rafforzamento e rinnovamento della Pa. L’emendamento, presentato dal primo firmatario Casu, prevede che le pubbliche amministrazioni, nei limiti delle facoltà assunzionali per l’attuazione delle misure di completamento della dotazione organica di alcune pubbliche amministrazioni, possono ricorrere, mediante convenzione, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici Ripam”. Lo afferma, in una nota, Pina Picierno, eurodeputata del Partito democratico e vice presidente del Parlamento europeo.

“Una modifica di buon senso che se approvata può contribuire infatti alla necessità di potenziare le strutture amministrative nella immediata capacità, fronteggiando celermente la carenza di personale nella Pa con criteri di efficienza ed economicità – continua -. Considerate le enormi sfide che attendono il Paese in termini di capacità gestionali e di programmazione di spesa e messa a terra, basti pensare al fondi europei e al Pnrr, e che entro il 2026 circa 300mila lavoratori del settore pubblico andranno in quiescenza, numero che è destinato a salire a circa 700mila unità entro il 2030”. “La misura potrà sostenere lo sforzo delle pubbliche amministrazioni, in particolari quelle con maggiori necessità, tra queste: ispettorato nazionale del lavoro, ministero della Cultura, ministero della Giustizia, amministrazione penitenziaria, ministero dell’istruzione e del merito, prefetture e uffici territoriali del governo”, conclude Picierno.