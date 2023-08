Dl Pa 2: Sbrollini (Iv), ‘è confuso, si è persa un’occasione’

Agosto 3, 2023

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Nel merito questo provvedimento è confuso, non ha organicità né omogeneità, non ci sono risposte alle priorità del Paese: trasporti, Pnrr, sanità, cultura, sport. Nelle assunzioni non c’è nessuna meritocrazia. Ancora una volta si è persa una occasione”. Lo ha detto la senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini in aula a palazzo Madama durante la discussione generale al decreto Pa2. “Sulla sanità c’è un buco da 15 miliardi, che rischia di mandare all’aria il sistema sanitario pubblico – ha spiegato -. Sullo sport, l’articolo 34 di fatto viola l’autonomia del Coni e porterà a ricorsi. All’articolo 38 e 39, quelli su Milano-Cortina, si penalizzano i comuni lombardi. Sulla cultura, non ci sono risorse sulla 18app del governo Renzi.

“Nell’articolo 12bis si svilisce l’indipendenza della cultura, intervenendo sul centro sperimentale di cinematografia. Una vera e propria lottizzazione come con la Rai. Senza contare che siamo arrivati al 31esimo decreto legge e la 27esima fiducia, superando abbondantemente i governi precedenti. Questo comporta lo svuotamento delle prerogative essenziali del Parlamento, che sono il confronto, l’ascolto e il dibattito, che farebbero bene al governo e al Parlamento”, ha concluso Sbrollini.