Dl Pa 2: Tassinari (Fi), ‘passo avanti per amministrazione più moderna ed efficiente’

Luglio 31, 2023

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “Il decreto mira a colmare alcune lacune nel funzionamento della pubblica amministrazione”, affrontando “la semplificazione delle procedure burocratiche e l’ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie”. Così la deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari, intervenendo in aula a Montecitorio nel corso delle dichiarazioni di voto sulla fiducia al dl Pa 2. “La pubblica amministrazione – ha proseguito – deve essere al servizio del cittadino, non viceversa. Vogliamo un’amministrazione pubblica vicina ai cittadini, pronta ad ascoltarne le esigenze e ad agire tempestivamente per soddisfarle. Questo decreto mira a ottimizzare le risorse umane e finanziarie della pubblica amministrazione, per garantire una spesa pubblica sostenibile e mirata al benessere della collettività. ‘Il buon governo è un governo che ascolta i cittadini, comprende le loro esigenze e agisce con determinazione per migliorare la qualità della vita di tutti’. Questa citazione del nostro amato presidente Silvio Berlusconi riflette l’essenza della nostra azione politica e del nostro sostegno a questo decreto”.

“Per Forza Italia, il bene comune e il benessere sono al centro di ogni decisione che prendiamo. Il decreto sulla pubblica amministrazione è un passo importante verso un’amministrazione più moderna, efficiente e orientata al cittadino. Forza Italia sostiene questa misura perché crediamo che sia fondamentale per il progresso del nostro Paese e per garantire un futuro migliore per tutti i cittadini”, ha concluso Tassinari annunciando il voto favorevole di Forza Italia.