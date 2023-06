Giugno 7, 2023

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – Sono in corso, in Aula alla Camera, le dichiarazioni di voto finali sul decreto legge recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa della P.A. Dopo il via libera di Montecitorio al testo -sul quale il governo ha posto la fiducia-, il provvedimento passerà all’esame del Senato.