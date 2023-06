Dl Pa: bozza sport, per presidenti federali non più di tre mandati consecutivi**

Giugno 14, 2023

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – “Non possono svolgere più di tre mandati consecutivi” i presidenti e i membri degli organi direttivi degli organismi sportivi. E’ quanto prevede la bozza, a quanto apprende l’Adnkronos, del decreto legge dl Pa bis in discussione, atteso domani in Consiglio dei ministri. L’art.30 in tema di “disposizioni urgenti in materia di organismi sportivi olimpici e paralimpici”, recita: “1. L’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, si interpreta nel senso che il presidente e i membri degli organi direttivi non possono svolgere più di tre mandati consecutivi. 2. L’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, si interpreta nel senso che il presidente e i membri degli organi direttivi non possono svolgere più di tre mandati consecutivi”.

Queste disposizioni andrebbero quindi a modificare quanto previsto dalle leggi attuali che fissano a tre il limite dei mandati per i presidenti e i membri degli organi direttivi. Quindi, se la norma venisse approvata, sarà possibile per i presidenti e i membri degli organi direttivi degli organismi sportivi di svolgere più di tre mandati, ma non consecutivi.