Dl Pa: Governo pone fiducia alla Camera**

22 Aprile 2025

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – Il Governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto la questione di fiducia sul decreto legge contenente disposizioni su reclutamento e funzionalità della Pubblica amministrazione, nel testo approvato dalla commissione. Le dichiarazioni di voto sono previste per domani a partire dalle 11.20, con inizio della chiama a partire dalle 13. Seguiranno l’esame degli ordini del giorno e il voto finale sul provvedimento, che andrà poi trasmesso al Senato e convertito in legge entro il prossimo 13 maggio.