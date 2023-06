Dl Pa: Schifone (Fdi), ‘nostro obiettivo nuovo patto con cittadini’

Giugno 5, 2023

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Tra gli obiettivi del governo Meloni c’è quello molto ambizioso di stringere un nuovo patto tra Stato e cittadini. Restituire agli italiani il volto di uno Stato amico, contribuendo a creare una nuova cultura di collaborazione. Per farlo bisogna ripartire dal capitale umano. Occorre valorizzare i tanti dipendenti pubblici che già lavorano per il bene comune e rendere attrattiva la ‘macchina dello Stato’ per tutti coloro che vorranno dare il loro contributo entrando a lavorare per la Pa e, quindi, per la nazione. Noi stiamo lavorando sodo per fare in modo che siano tanti i giovani che vorranno raccogliere questa sfida e dare il proprio contributo in termini di energie e competenze. Il nostro compito è proprio questo: rendere questa complessa ma affascinante e centrale macchina, attrattiva e virtuosa. È quello per cui lavoriamo, è quello che faremo, lo abbiamo fatto già con questo provvedimento”. Così Marta Schifone, capogruppo della commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati e responsabile professioni di Fratelli d’Italia.