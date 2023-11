Dl proroga: Borghi (Iv), ‘ritardi provocati da divieto emendamenti a manovra’

Novembre 15, 2023

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “Sta venendo a galla un nodo che la maggioranza e il governo pensavano si potesse evitare. La responsabilità del cattivo andamento dei nostri lavori è del governo, perché i parlamentari di maggioranza stanno scaricando su altri decreti cose che si sarebbero dovute legittimamente inserire in legge di bilancio. Questo provoca un corto circuito perché il governo non è in grado di fornire risposte agli emendamenti portati avanti dalla sua stessa maggioranza”. Lo ha detto il senatore Enrico Borghi, presidente del Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe, intervenendo sull’ordine dei lavoro, dopo il rinvio della discussione del decreto Proroga termini.

“Siamo in condizione di un avvitamento che in termini istituzionali è in capo alla precisa responsabilità del governo di aver voluto comprimere lo spazio di soggettività, di operatività e di intervento dei parlamentari di maggioranza all’interno della legge di bilancio, e ora se ne prende le conseguenze”, conclude.