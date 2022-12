Dicembre 30, 2022

Roma, 30 dic. (Adnkronos) – Scatta la cosiddetta ‘tagliola’ sul dl rave, in discussione nell’Aula della Camera. Il provvedimento è stato messo ai voti subito dopo la riunione, ottenendo in disco verde dell’emiciclo tra le lamentele e i borbottii in Aula delle opposizioni.