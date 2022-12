Dl rave: Pd contro Iv-Azione, ‘rinunciano a fare opposizione per delega su prescrizione’

Dicembre 29, 2022

Roma, 29 dic (Adnkronos) – “Il Pd aveva fatto una promessa in merito al superamento della Bonafede sulla prescrizione e l’ha mantenuta con la riforma del processo penale, riforma che tra l’altro prevede interventi diretti proprio sulla riduzione dei tempi del processo. Non è chiaro dunque a quali promesse faccia invece riferimento l’ordine del giorno Costa con la delega in bianco al governo Meloni per mettere di nuovo mano alla prescrizione”. Lo dice la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia e diritti del Pd Anna Rossomando.

“Peraltro notiamo con sorpresa che ad aprire la porta all’evidente tentativo di picconamento di una delle riforme più importanti in ambito di Giustizia approvate durante il governo Draghi, sono proprio gli apologeti dell’agenda Draghi”, aggiunge Rossomando.

“L’odg Costa non ci riporta alla riforma Orlando sulla prescrizione ma rischia di farci tornare a quelle volute da Arcore a firma Cirielli. Dispiace IV e Azione prendano un’iniziativa che è un salto nell’ignoto e che per un risultato così ambiguo abbandonino l’opposizione a un decreto sbagliato e pericoloso”, dice il deputato democratico Alessandro Zan.