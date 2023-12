Dl referendum: Magi (+Eu), ‘manca piattaforma firme digitali, governo la realizzi’

Dicembre 5, 2023

Roma, 5 dic (Adnkronos) – “Nella scorsa legislatura è stata introdotta normativamente la realizzazione di una Piattaforma governativa per la raccolta delle firme dei cittadini in forma digitale, con una autenticazione della firma attraverso Spid. Molti cittadini non aspettano altro che sia data loro la possibilità di firmare digitalmente un referendum soprattuto su questioni che sono escluse dall’agenda politica e partitica del Paese, in particolare libertà individuali e diritti civili”. Lo ha detto nell’aula di Montecitorio il segretario di +Europa Riccardo Magi, annunciando il voto favorevole al Dl Referendum.

“Da 700 giorni attendiamo l’entrata in funzione di questa piattaforma e per questo chiediamo un impegno al governo: non si può aspettare oltre. Con questo provvedimento, auspichiamo che questa infrastruttura digitale per la democrazia venga realizzata il prima possibile”, ha aggiunto Magi.