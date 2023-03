Marzo 7, 2023

Roma, 6 mar (Adnkronos) – L’aula della Camera ha approvato in via definitiva, con 144 voti favorevoli, nessun contrario e 99 astenuti, il decreto già passato al Senato per gli interventi per gli eventi calamitosi e della Protezione civile, il Dl ‘Ricostruzione’.