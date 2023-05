Dl: Rutelli, ‘Lusi condannato, giustizia arriva e mi appaga delle sofferenze subite’

Maggio 26, 2023

Roma, 26 mag (Adnkronos) – “La Giustizia arriva. Dopo quella Penale, oggi quella Civile. E mi appaga delle ingiuste sofferenze subite, anche a causa degli spregiudicati media che hanno assecondato un calunniatore, anziché persone di onestà cristallina. Destinerò anche ad alcune delle mie azioni di volontariato i proventi di questa decisione del Giudice”. Lo afferma Francesco Rutelli dopo la sentenza del Tribunale civile di Roma (18ma sezione) che ha condannato l’ex senatore Luigi Lusi per i danni arrecati con le sue calunnie all’ex presidente della Margherita, assistito in questo giudizio dall’avvocato Maurizio Morganti e dall’avvocato Simone Grassi, partner dello studio Rplt.

Pronunciandosi in base alla condanna definitiva per la calunnia contro Francesco Rutelli pronunciata nel 2018 dalla Corte di cassazione penale, il giudice civile Damiana Colla ha condannato Lusi a risarcire a Rutelli la somma di 70.000 euro oltre alle spese legali per il procedimento. La sentenza stabilisce che “l’odierna fattispecie di calunnia può essere equiparata, ai concreti fini del risarcimento del danno non patrimoniale, alla diffamazione di eccezionale gravità”.

Nelle motivazioni si evidenzia in particolare “la vasta diffusione e protratta risonanza delle dichiarazioni calunniose su numerose testate nazionali e non solo, le quali hanno costantemente riportato dichiarazioni del convenuto, aggiornamenti processuali e reazioni del mondo politico, peraltro ancora accessibili nelle versioni online, con perdurante pregiudizio alla reputazione, anche sul web”.

“Riteniamo -dichiarano i legali Morganti e Grassi- che la decisione del giudice sia corretta e abbia accolto tutte le nostre prospettazioni difensive, condannando l’ex senatore Lusi ad un risarcimento esemplare per le gravi calunnie perpetrate”.