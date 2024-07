Dl sanità: Magni, ‘Avs vota no a decreto truffa, basta aziendalizzazione’

18 Luglio 2024

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Alleanza Verdi e Sinistra vota contro questo decreto truffa e inutile. La destra sta ingannando i cittadini: questo decreto, sbandierato ai quattro venti come la soluzione di tutti i mali, non risolverà il problema delle liste di attesa. Per andare a regime ci vorranno almeno sette decreti attuativi e, l’elevato numero di decreti attuativi, lascia molte perplessità sui tempi di attuazione. Un accidentato percorso burocratico che rischia di impedire l’applicazione delle misure previste e generare ulteriori ritardi sulle vere urgenze del Ssn”. Lo afferma il senatore dell’Alleanza Verdi e Sinistra Tino Magni.

“Il decreto – prosegue l’esponente di Avs – cerca di inseguire la domanda aumentando l’offerta, una strategia perdente. Un provvedimento povero di contenuti realmente efficaci per risolvere i problemi strutturali del SSN che generano ritardi e attese infinite. Le interminabili liste d’attesa, fonte di grande disagio per i cittadini, rappresentano il sintomo di un indebolimento organizzativo e soprattutto professionale. Al contrario di quanto sta facendo la destra, la sanità pubblica avrebbe bisogno di consistenti investimenti, per allinearci all’Ue servirebbero 15 miliardi, coraggiose riforme e assunzioni. Ricondurre tutti i problemi del SSN alle sole liste di attesa è estremamente semplicistico, quando mancano medici, infermieri e apparecchiature diagnostiche. E’ necessario, e obbligatorio, cambiare modello nel Servizio sanitario: basta aziendalizzazione, serve mettere al centro la salute dei cittadini. L’aziendalizzazione spinta, vero male della sanità italiana, ha portato alla chiusura di tanti ospedali e alla scellerata politica di contenimento della spesa per il personale sanitario che, a sua volta, ha portato tantissimi medici e infermieri verso il privato o nella sanità di altri paesi. Difficoltà che hanno aumentato le differenze tra nord e sud del paese nel garantire prestazioni uguali per tutti. Differenze che aumenteranno con l’Autonomia differenziata che compromette l’uguaglianza dei cittadini di fronte al diritto costituzionale alla tutela della salute”.