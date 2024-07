Dl sanità: Ronzulli (Fi), ‘decreto liste attese tampone, non sono molto contenta’

25 Luglio 2024

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – ”Io non sono così contenta di questo decreto (sulle liste di attesa nella sanità, ndr). Questo non è assolutamente un decreto risolutivo. Questo non è un decreto che riduce le liste di attesa in modo immediato, forte. Questo è un provvedimento tampone”. Queste le parole della senatrice Licia Ronzulli (Fi) ad Agorà Estate, su Rai Tre.

“L’Italia ha bisogno di una riforma sanitaria che non c’è da troppi anni – aggiunge poi -. Per troppi anni la sanità è stata massacrata con tagli lineari da parte di governi di destra e di sinistra, quindi io non accetto le critiche che oggi vengono fatte al governo Meloni, che è in carica da due anni, perché non abbiamo la bacchetta magica. Siamo ancora con il piano sanitario di 30 anni fa e con la riforma fatta dalla Bindi che ha ingessato il sistema. Quanto alla questione degli studenti di medicina, il problema non sono le borse di studio, c’è un tema legato alle cattedre, alle strutture, ai professori che devono formare i medici. Per fare tutto questo servono le risorse. Questo governo avrà il coraggio di fare una riforma sanitaria entro la fine della legislatura”, promette.