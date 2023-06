Dl siccità: no del Pd alla fiducia, ‘provvedimento incompleto e tardivo, mortifica il Parlamento’

Giugno 8, 2023

Roma, 8 giu (Adnkronos) – “Il Decreto siccità è un provvedimento incompleto, tardivo e che mortifica il Parlamento: sbagliato nei contenuti e nella forma”. Lo ha detto il capogruppo del Pd in commissione Ambiente Marco Simiani intervenendo in aula alla Camera per esprimere il voto contrario del Gruppo Pd-Idp alla richiesta di fiducia posta dal governo.

“Il governo continua a considerare la mancanza d’acqua come una situazione emergenziale, mentre i cambiamenti climatici impongono politiche serie di programmazione, manutenzione dell’esistente e capaci di contrastare le perdite idriche che raggiungono oltre i 100mila litri di acqua al secondo”, ha spiegato.

“Il decreto è incompleto perché contro la crisi idrica il governo ricorre ancora una volta esclusivamente a commissari, a deroghe alle norme di tutela ambientale, a una nuova ondata di infrastrutture e cemento sul territorio. Mancano invece le risorse adeguate, il coinvolgimento degli enti territoriali e delle autorità di bacino e, soprattutto, il raccordo con i progetti presenti nel Pnrr”, ha detto ancora Simiani.

(Adnkronos) – “Il decreto è tardivo poiché i dati sulla siccità erano evidenti, mentre il provvedimento è stato bloccato per mesi dalle polemiche, tutte interne alla destra, sulla nomina del Commissario. Il decreto, infine, mortifica il Parlamento. Al Senato la maggioranza ha ritirato molti emendamenti pur di non far votare gli identici presentati dalle opposizioni. Alla Camera – ha concluso – l’atteggiamento è stato addirittura peggiore: la votazione di quasi 160 proposte emendative è infatti stata immediata, rapidissima e confusa”.