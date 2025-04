Dl sicurezza: Alfieri (Pd), ‘sottoscritto appello, decreto limita libertà’

28 Aprile 2025

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Anche io ho sottoscritto l’appello per chiedere a tutti gli organi Costituzionali di tenere alta l’attenzione sul Dl Sicurezza. Un Decreto che limita le libertà dei cittadini introducendo nuovi reati e alimenta un ‘ossessione securitaria’ ingiustificata che serve al Governo per limitare ogni forma di dissenso”. Lo scrive su Facebook il senatore del Pd Alessandro Alfieri, capogruppo in Commissione Esteri e responsabile riforme nella Segreteria del Pd.