Dl sicurezza: Avs, ‘destra fa andare in prigione anche Gandhi’

26 Maggio 2025

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – “I liberali nella destra dove sono ? Votano questo decreto solo per la loro poltrona? Esponenti della destra hanno fatto sorrisetti in commissione di fronte alle nostre proteste per il modo in cui vengono infranti diritti costituzionali. Per voi anche Gandhi deve finire in carcere, punite la resistenza passiva, fatta con i soli corpi delle persone, date super poteri ai questori che si possono sostituire al magistrato, una ventina di detenute madri dovranno stare in carcere con i loro figli o se incinte: finanche in epoca fascista la pena per donne con figli veniva differita. Questo decreto è un inaccettabile accanimento verso chi protesta”. Lo ha detto Devis Dori, capogruppo di Avs in commissione Giustizia, durante la discussione del Dl Sicurezza.