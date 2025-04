Dl sicurezza: Bignami, ‘per Fdi priorità, con noi lo Stato è tornato’

5 Aprile 2025

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – “Per Fratelli d’Italia la sicurezza è una priorità. Il decreto approvato dal governo Meloni rafforza gli strumenti e le tutele per le Forze dell’Ordine, prevede maggior rigore contro chi delinque e tempi più rapidi per liberare gli immobili occupati abusivamente. Con noi lo Stato è tornato”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami, in una dichiarazione ai telegiornali Rai.