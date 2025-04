Dl sicurezza: Bonelli, ‘più carcere per proteste sociali, è dl repressione’

4 Aprile 2025

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Eliminano i reati per i colletti bianchi, limitano le intercettazioni a 45 giorni, ma aumentano il carcere contro le proteste sociali. La trasformazione del Ddl Sicurezza in decreto legge rappresenta un vero e proprio golpe. Modificare il codice di procedura penale, introdurre nuovi reati, dichiarare criminali per decreto coloro che coltivano canapa a uso industriale – un settore che dà lavoro a 20.000 persone – e mandare in carcere chi protesta per un disastro ambientale, per aver perso il lavoro o per chiedere una scuola migliore è il segnale evidente di una svolta autoritaria che sta investendo l’Italia.” Lo scrive in una nota Angelo Bonelli, parlamentare di AVS e co-portavoce di Europa Verde.

“Con questo decreto, le pene saranno immediatamente operative contro i soggetti più deboli e diventeranno uno strumento per reprimere il dissenso legato alla crisi sociale e ambientale. Un provvedimento che non affronta la vera emergenza legata alla sicurezza, ma colpisce giovani, lavoratori e studenti, mentre al tempo stesso elimina reati come l’abuso d’ufficio e depotenzia le intercettazioni, favorendo di fatto la criminalità. Questo decreto non è sicurezza, ma repressione”, conclude Bonelli.