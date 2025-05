Dl sicurezza: Boschi (IV), ‘con Salvini blocco da punire è quello ferroviario’

29 Maggio 2025

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Il decreto è una gigantesca operazione di distrazione di massa, sempre per fini esclusivamente di propaganda. Punite il blocco stradale, ma la priorità per le persone ogni mattina non è il blocco stradale, ma il blocco ferroviario da quando Salvini è ministro dei Trasporti. Allora, anziché rendere inventare un nuovo reato fate arrivare i treni in orario, se vi riesce”. Così la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi dichiarando il voto contrario al decreto sicurezza.