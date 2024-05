Dl sicurezza: governo presenta nuovo testo emendamento su cannabis light**

28 Maggio 2024

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – Il governo ha presentato una nuova versione dell’emendamento al dl sicurezza che interviene sulla vendita della cannabis light. “Al fine di evitare che l’assunzione di prodotti da infiorescenza della canapa possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che mettano a rischio la sicurezza e l’incolumità pubblica o la sicurezza stradale” vengono introdotte modifiche alla legge 2 dicembre 2016 n. 242 (“Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”).

Nel testo, distribuito oggi ai membri delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera, si legge inoltre che “è vietata l’importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l’invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenza della canapa” anche “in forma semi-lavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati”. Nei giorni scorsi l’Associazione Imprenditori Canapa aveva espresso “la sua ferma opposizione” all’emendamento governativo che introduce nuove restrizioni alla commercializzazione delle infiorescenze di canapa industriale. “Questa proposta legislativa, se approvata, rappresenterebbe un duro colpo per un intero settore produttivo, con conseguenze devastanti sia in termini occupazionali che di fatturato”, si legge in una nota dell’Associazione.