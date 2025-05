Dl sicurezza: Magi, ‘dopo esperienza Fontana-La Russa, una presidenza camere a opposizioni’

7 Maggio 2025

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “Il decreto sicurezza è un mostro di 40 articoli, con una ventina di interventi in materia penale, e segna un salto nel baratro dal punto di vista costituzionale, si può dire senza esagerare che è il coperchio sulla bara del parlamento e delle prerogative parlamentari”. Lo ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Magi intervenendo a Piazza Santi Apostoli alla manifestazione contro il dl sicurezza organizzata dall’Unione delle Camere Penali.

“Per questo ho ritenuto di avanzare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale come singolo parlamentare. Ma noi, come opposizioni, dovremmo chiedere ai presidenti di Camera e Senato di sollevare loro il conflitto di attribuzione nei confronti del governo a tutela delle funzioni parlamentari oppure ci devono dire perché accettano che l’iter di un disegno di legge che andava avanti da un anno e mezzo venga interrotto e l’attività del Parlamento annullata in questo modo. Se non lo faranno, vuol dire che quantomeno dovremo riportare in auge la prassi della prima repubblica per cui il ruolo di presidente di una delle due camere era ricoperto da un esponente dell’opposizione proprio a rafforzare la funzione di garanzia”.