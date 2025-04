Dl sicurezza: Parrini (Pd), ‘analfabetismo istituzionale Gasparri’

11 Aprile 2025

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – “Che Maurizio Gasparri tiri in ballo il Presidente della Repubblica per difendere un provvedimento pericoloso come il Decreto Sicurezza è una grave dimostrazione di analfabetismo istituzionale”. Lo dice Dario Parrini del Pd.

“Anche i bambini sanno che il fatto che un decreto legge sia firmato dal Capo dello Stato non implica per nessuna ragione al mondo che egli condivida i suoi contenuti e lascia la strada perfettamente aperta al sindacato di legittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale, che in questo caso è probabile che venga presto chiamata a pronunciarsi. Per quanto ci riguarda continuiamo a ritenere che le scelte del governo sulla sicurezza siano allo stesso tempo inefficaci, intrise di disposizioni illiberali e in contrasto con i valori costituzionali. Parimenti riteniamo che la decisione di scavalcare mesi di lavoro del Parlamento con un decreto rappresenti una forzatura grave e una palese violazione delle prerogative costituzionali dei parlamentari”.