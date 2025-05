Dl sicurezza: Ricciardi (Pd), ‘governo spegne democrazia facendola bollire’

26 Maggio 2025

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – “Come si spegne una democrazia? Il governo, anche se ignaro di utilizzare il principio di Chomsky, usa la democrazia con il metodo della rana e dell’acqua che bolle: uccide la democrazia poco alla volta lasciandola adagiare come la rana nell’acqua bollente finché non sarà più in grado di reagire e perirà. Così si riassume il dl Sicurezza, un provvedimento che mina e uccide passo per passo la democrazia. Spegne la democrazia acclimatando le persone, facendole disinteressare, fingendo di coccolarle e nel frattempo le fa bollire”. Lo dice il deputato Toni Ricciardi, vicepresidente del Gruppo Pd, intervenendo in Aula durante la discussione sul Dl Sicurezza.

“Il decreto sui rave party – continua l’esponente dem elencando i provvedimenti messi in atto dal governo – il bavaglio alla libertà di stampa, la punizione della resistenza passiva, i figli di tre anni in carcere per i reati commessi dalle madri, la revoca e il blocco della trasmissione della cittadinanza degli italiani all’estero, il divieto dello sciopero e la concessione dell’uso di più armi, sono tutti atti di questo governo”. “La domanda che dobbiamo porci è dunque se ha ancora senso il ruolo che il Parlamento svolge? In altri termini ha ancora senso parlare di democrazia rappresentativa o addirittura parlare di democrazia in Italia?”, conclude Ricciardi.