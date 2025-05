Dl Sicurezza: Schlein, ‘destra ipocrita, parla di sicurezza e taglia fondi a comuni’

29 Maggio 2025

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Noi abbiamo contestato duramente il dl Sicurezza. Anzitutto per una questione di metodo, perché si stava discutendo da 14 mesi un disegno di legge e sicurezza in Parlamento e poi invece hanno deciso di sostituirlo, di notte praticamente, con un decreto e quindi anche comprimendo la discussione parlamentare Ma al di là del metodo, e soprattutto il merito è il nostro problema”. Lo dice Elly Schlein a Dritto e Rovescio su Rete4.

“E’ un decreto che inventa, inserisce 14 nuovi reati. Non c’è nessuna prevenzione dei reati. Io mi arrabbio con questa testa perché chiedo quanta sicurezza può portare il fatto di sbattere in carcere bambini piccolissimi con le madri che sono detenute? Quanta sicurezza può portare a equiparare la resistenza pacifica in carcere a una rivolta violenta?

“C’è un’ipocrisia di questa destra: che loro parlano di sicurezza, poi però non hanno solo tagliato le risorse ai comuni che così fanno più fatica a garantire i presidi, i presidi delle forze dell’Ordine e della Polizia Municipale, ma hanno tagliato anche sulla rigenerazione urbana, che per quartieri difficili è una delle strade per portare la luce dove manca”.