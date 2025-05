Dl sicurezza: seduta fiume chiusa all’alba, stasera voto finale ma prima 93 iscritti a parlare

29 Maggio 2025

Roma, 29 mag (Adnkronos) – Si è chiusa all’alba, erano le 5.16, e con un applauso dell’aula la seduta fiume alla Camera sul Dl sicurezza per le votazioni sugli ordini del giorno. “L’applauso andrebbe rivolto al personale della Camera, agli uffici d’aula, a tutto il personale che ha consentito quantomeno di garantire che questo Parlamento non venisse ulteriormente umiliato da un atteggiamento che abbiamo visto della maggioranza e del governo”, ha detto la capogruppo del Pd Chiara Braga dopo l’ultimo voto.

La seduta è stata quindi sospesa per ‘pausa tecnica’ fino alle 9,30 del mattino, quando è in programma la prima fase delle dichiarazioni di voto senza diretta Tv. Alle 17.30 è invece prevista la diretta Rai per le dichiarazioni di voto finale di un esponente per gruppo e delle componenti del gruppo Misto in ordine crescente. Gli iscritti a parlare in dichiarazione di voto prima della diretta Tv sono 93. Il voto finale è programmato per le 19 circa.