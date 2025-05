Dl sicurezza: via libera a mandato relatore tra proteste e urla opposizione alla Camera (2)

22 Maggio 2025

(Adnkronos) – “La tagliola sulle dichiarazioni di voto è la prima vota in assoluto. Non siamo stati liberi di discutere gli emendamenti, in aula metterete la fiducia. Di forzatura in forzatura viene meno ruolo di noi parlamentari, e lo dico anche alla maggioranza”, ha spiegato Simona Bonafè (Pd). “Non sperate in un Aventino dell’opposizione, saremo sempre in aula a difendere la democrazia. Ci dovrete portare via”, ha chiarito nel suo intervento Filiberto Zaratti (Avs).

“Lanciamo un allarme, quello che sta accadendo oggi è preoccupante, nel metodo e nel merito. Faccio un appello accorato alla maggioranza, quando si intaccano regole, le procedure e le libertà fondamentali si sta passando il segno ed è un danno per tutti. Tutto questo tornerà a danno del Paese e vostro”, ha detto Riccardo Magi (+Eu) annunciando una relazione di minoranza.

Per Federico Fornaro (Pd), “quello che sta avvenendo non ha precedenti. Lunedì pomeriggio il governo metterà la fiducia, il testo passerà al Senato e non sarà più toccato. E’ un iter parlamentare da democrazia autoritaria, contrario alla Costituzione. Spero che la Corte costituzionale quando sarà chiamata a esprimersi potrà dimostrarlo, non finisce qua”.