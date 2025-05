Dl Sicurezza: Zaratti, ‘troppe anomalie, serve discussione in Parlamento’

26 Maggio 2025

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – “Gli esponenti della destra non hanno aperto bocca durante l’esame di questo testo, trasformato in decreto legge dalla sera alla mattina, avete imposto una doppia tagliola. Troppe anomalie, non si può pensare di mettere in campo un provvedimento delicato che mette in discussione le libertà senza discussione in Parlamento. Chi vuole limitare le libertà deve dirlo pubblicamente”. Così il capogruppo di Avs nella commissione Affari costituzionali della Camera Filiberto Zaratti, intervenendo in Aula all’avvio dell’esame del Dl Sicurezza.