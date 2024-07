Dl Sport: Boccia, ‘intollerabile 60ma fiducia, ennesima per divisioni maggioranza’

23 Luglio 2024

Roma, 23 lug. (Adnkronos) – “E’ davvero intollerabile l’ennesima fiducia che pone il governo. Siamo alla 60esima fiducia e al 72esimo decreto. Avevamo dato disponibilità a discutere, non abbiamo presentato emendamenti ostruzionisti ma il governo mette la fiducia per sedare, come al solito, la maggioranza. E come al solito la fiducia su un decreto che parla di tutto. Il relatore Marcheschi ci ha parlato di sport, ma in replica il ministro ha parlato di scuola, di tutt’altro. E’ l’ennesima fiducia posta contro la maggioranza, in questo caso contro gli emendamenti di Forza Italia”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia, nell’aula del Senato, dopo che il governo ha annunciato l’apposizione della fiducia al Decreto Sport.