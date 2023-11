Dl Sud: al via dichiarazioni voto fiducia in Senato

Novembre 9, 2023

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – Sono iniziate in Senato le dichiarazioni di voto in Senato, dopo la richiesta di fiducia da parte del governo posta sul cosiddetto decreto Sud, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (A.S. 927) nel testo trasmesso dalla Camera.