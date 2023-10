Dl Sud: Governo pone fiducia alla Camera**

Ottobre 27, 2023

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – Con il ministro per i rapporti con il Parlamento, Lucia Ciriani, il Governo ha posto la questione di fiducia alla Camera sul decreto legge contenente disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, quest’ultime relative al trattenimento nei Centri di permanenza e rimpatrio. In base alle intese tra i Gruppi, le dichiarazioni di voto si svolgeranno lunedì prossimo a partire dalle 11,30 con inizio della chiama alle 13. Seguirà l’esame degli ordini del giorno con voto finale sul provvedimento in programma martedì 31 ottobre.