Donne: Meloni, ‘superare ostacoli e tabù, ogni obiettivo raggiungibile’

Marzo 1, 2023

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Ritengo da sempre che le donne abbiano una grande forza autonoma che vada liberata dai mille ostacoli che la ingabbiano ma anche dai tabù di cui spesso le stesse donne rimangono vittime. Non credono di potercela fare a competere con gli uomini e finiscono per competere tra loro stesse, convinte che ci sia un livello più basso nel quale relegare le proprie competenze. Ma se si crede in se stesse, e si lavora duro, ogni obiettivo si può raggiungere. Non ci sono limiti”. Lo dice il premier Giorgia Meloni in un’intervista rilasciata al settimanale Grazia in occasione della Giornata Internazionale della Donna.