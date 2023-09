Doping: Deschamps, ‘molto sorpreso da positività Pogba, non lo farebbe mai’

Settembre 13, 2023

Dortmund, 13 set. – (Adnkronos) – “Ovviamente sono molto sorpreso ma non ho elementi per giudicare la questione. Si stanno accumulando tante cose per lui, è un momento molto difficile. Avrò tempo di parlargli nei prossimi giorni, gli ho scritto un messaggio”. Così il ct della Francia, Didier Deschamps, in merito alla positività di Paul Pogba. “Ha preso consapevolmente dei prodotti? Non posso immaginarlo, conoscendolo non lo farebbe. Con tutto quello che ha in testa, poi… Ricordo le discussioni con lui sul vaccino e sul Covid. Però quella sostanza è nel suo corpo, non sappiamo come ci sia finita”, aggiunge il ct della Francia dopo l’amichevole con la Germania.