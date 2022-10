Doping: firmato protocollo d’intesa tra Nado Italia e Nado Moldavia

Ottobre 20, 2022

Roma, 20 ott. – (Adnkronos) – Il Direttore Generale di Nado Italia, Alessia Di Gianfrancesco e il Direttore Generale della Nado della Repubblica di Moldavia, Artiom Jucov, hanno sottoscritto oggi al Foro Italico di Roma, un Protocollo di Intesa che rafforza la cooperazione tra le due istituzioni nella comune lotta al doping.

L’accordo, che definisce una collaborazione reciproca tra le due Agenzie Nazionali Antidoping nell’ambito dell’Education e della Ricerca, conferma il prestigio e l’autorevolezza riconosciuti a livello internazionale a Nado Italia.

Alla firma dell’intesa era presente il Presidente di Nado Italia, Fabio Pigozzi, che ha salutato con soddisfazione la sottoscrizione dell’Atto. “La nostra è considerata una delle Agenzie più forti del mondo – ha sottolineato Pigozzi -, e per noi è importante implementare accordi come questo. Il Protocollo firmato oggi garantirà ricadute per entrambi, assicurando un supporto reciproco tra la Nado italiana e quella moldava”.