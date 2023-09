Settembre 11, 2023

Torino, 11 set. – (Adnkronos) – “Juventus Football Club comunica che in data odierna il calciatore Paul Labile Pogba ha ricevuto, da parte del Tribunale Nazionale Antidoping, il provvedimento di sospensione cautelare a seguito dell’esito avverso alle analisi effettuate in data 20 agosto 2023. La Società si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali”. Così la Juventus in una nota sul proprio sito ufficiale in merito alla positività al testosterone del proprio centrocampista Paul Pogba.