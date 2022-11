Doping: Palomino dopo udienza Tna, ‘sono fiducioso, voglio tornare in campo’**

Novembre 4, 2022

Roma, 4 nov. – (Adnkronos) – “Ho parlato con il giudice e ho ribadito la mia posizione, adesso aspettiamo e spero che tutto finisca subito. Se mi sono fatto un’idea di com’è successo? No, ma sono tranquillo. Io ho spiegato cosa mi è successo e sono fiducioso. Voglio tornare in campo”. Lo ha detto José Luis Palomino dopo l’udienza del processo al Tribunale nazionale Antidoping per il difensore dell’Atalanta che è stato trovato positivo al Clostebol Metabolita nello scorso luglio, durante un controllo a sorpresa effettuato da Nado Italia. I giudici sono riuniti in camera di consiglio e la sentenza dovrebbe arrivare ad inizio settimana.