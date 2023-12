Doping: Procura antidoping chiede 2 anni di squalifica per pattinatore Grassl**

Dicembre 7, 2023

Roma, 7 dic. (Adnkronos) – La Procura Antidoping ha chiesto una squalifica di due anni per il pattinatore 21enne italiano Daniel Grassl per mancati test antidoping. Lo apprende l’Adnkronos. Il pattinatore azzurro, argento agli Europei di figura nel 2022, ha saltato tre controlli antidoping in due anni.