Doris: “Vogliamo aiutare pmi a crescere affiancandole in percorsi di mercato”

Maggio 4, 2023

Roma, 4 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “Banca Mediolanum è conosciuta per la gestione del risparmio: lo facciamo da sempre. Da qualche anno ci occupiamo anche di imprese, vogliamo aiutare le pmi a crescere, affiancandole nei momenti topici quando devono conquistare nuovi mercati”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Banca Mediolanum Massimo Doris, al termine dell’evento ‘Storie d’Italia’ tenutosi ieri sera a Roma, appuntamento dedicato a raccontare gli ultimi 3 anni di Maticmind, leader in Italia nel settore della Ict System Integration , da tempo affiancata da Banca Mediolanum come financial advisor.

“La serata – ha spiegato – era proprio rivolta a far conoscere agli imprenditori italiani un nuovo ramo di business di Banca Mediolanum, portando avanti varie operazioni che hanno dato possibilità a diverse aziende di portare valore all’impresa e all’Italia crescendo e migliorandosi”.