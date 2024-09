Dossena: “Cose poco chiare su assemblea Serie B, Balata ha forse paura del confronto?’

7 Settembre 2024

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Continuo a leggere cose poco chiare sull’assemblea elettiva della Serie B. Addirittura ora si annuncia un voto elettronico con un invito alle 20 società firmato dal presidente/candidato che chiede di registrarsi tre giorni prima dell’assemblea con avvertimento che la mancata registrazione equivale a rinuncia a votare. Da più parti mi hanno chiesto perché mi sono candidato. Ecco, mi sono candidato proprio per spazzare via questa politica dell’equivoco opaco e cavilloso e tornare a parlare di calcio. Mi chiedo se forse Balata ha paura del confronto sui programmi, ma così si limita la democrazia. Inoltre vorrei che sul sito web della Lega di Serie B fossero pubblicati i programmi dei candidati e mi auguro di ricevere almeno una Pec che mi dice che la mia candidatura è stata accettata. Nessuno mi ha ancora detto niente”. Queste le parole di Beppe Dossena all’Adnkronos sulla prossima Assemblea elettiva della Lega calcio di Serie B e sulla sua candidatura. “Dobbiamo essere diversi, non ci può essere paura del confronto. Se hai i voti ti devi presentare ed essere votato, non capisco questa difesa a oltranza, invoco qualcuno che dall’alto ci prenda per le orecchie”, ha aggiunto l’ex campione del mondo del 1982.

“Alcuni club di amici mi hanno chiesto di candidarmi alla presidenza della serie B. Vado sul sito e leggo che l’assemblea si terrà il 12 settembre, cerco lo statuto della Lega sul sito della Figc e leggo che bisogna presentare la candidatura 7 giorni prima. Ci penso e mi dico perché no, il mio desiderio è comunque quello di essere utile al calcio. Preparo con mio cognato la candidatura e la invio lunedì 2 settembre dalla sua Pec. Ora mi dicono che lo statuto in realtà è cambiato e dice 10 giorni prima, ma sul sito della Figc c’è quello vecchio evidentemente, e poi mi dicono che l’assemblea sul sito della Lega è indicata per il 12 settembre, ma in realtà nell’avviso di convocazione inviato ai club, che però io non ho mai visto, c’era scritto che era convocata per l’11 settembre quindi avrei dovuto presentare la mia candidatura domenica 1 settembre”, ha proseguito Dossena sconcertato per quanto sta avvenendo.

“Mi faccio dare da un club copia di questo avviso di convocazione dell’assemblea, e scopro che è stato inviato il 22 agosto ed è firmato dal presidente/candidato, che quindi si è fatto il calendario elettorale da solo, e non c’è alcun riferimento a come presentare le candidature. Quindi per questi scienziati un candidato in soli 9 giorni avrebbe dovuto: 1) prendere conoscenza dell’assemblea e informarsi su cosa fare; 2) preparare un programma; 3) fare un minimo di campagna elettorale; 4) inviare una candidatura con lettera raccomandata. Una cosa che neppure ‘Cetto Laqualunque’ poteva escogitare! Ora leggo che ancora non è chiaro se la mia candidatura sia valida o no e che si deve fare il voto elettronico, ma bisogna registrarsi tre giorni prima. Ed è un’assemblea di soli 20 associati, come un piccolo condominio, non è l’assemblea delle Generali! Non ho intenzione di fare ricorsi o interrogazioni, ma chi può decidere faccia chiarezza”, ha concluso l’ex calciatore.