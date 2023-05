DR Automobiles: rinnova gamma Evo e nomina Atanasio nuovo brand director

Maggio 15, 2023

Roma, (Adnkronos) – DR Automobiles rafforza il marchio Evo con un nuovo brand director e un rinnovamento della gamma. A gestire il marchio arriva infatti Enrico Atanasio , manager da oltre trentacinque anni nel settore automobilistico, con un passato tra General Motors, MG Rover Group, Fiat Chrysler e Audi. Il manager romano ha trascorso oltre 12 anni nei mercati esteri tra Medio Oriente, India, Grecia, Regno Unito ed ha seguito iniziative commerciali in USA, Cina e America Latina.La sua – si sottolinea in una nota – è “un’altra acquisizione importante per il gruppo molisano che rafforza così ulteriormente il proprio management in un momento di grande crescita”.

Infatti l’arrivo di Atanasio in EVO coincide anche con un completo rinnovamento della relativa gamma. Infatti alla EVO 3 si affianca la EVO 4 restyling che presenta alcune interessanti novità stilistiche, soprattutto nell’anteriore, confermando la motorizzazione e la ricca dotazione della precedente versione. Ma la vera novità è rappresentata dalla nuova EVO 5, che verrà ufficialmente presentata agli addetti ai lavori al Dealer Day di Verona. La EVO 5 diventa un suv compatto di 4,32 ma molto spazioso grazie ad un passo di ben 2 metri e 57 cm mt. e un bagagliaio che raggiunge i 690 litri di carico. È spinto da un motore 1.5 turbo benzina da 136 CV con una velocità massima di 185 km/h. Il sistema Thermohybrid benzina/GPL garantisce ridotti consumi ed emissioni di CO2. Il cambio è un manuale a 6 marce, il freno di stazionamento elettronico, gli interni in eco pelle, il tettuccio elettrico, l’infotainment da 8”. La telecamera posteriore agevola le manovre di parcheggio. I cerchi in lega da 17” sono di serie così come i fari a LED, sia anteriori che posteriori.

Anche il Pick-up Cross 4 risponde in pieno alla mission EVO, quella di incontrare una sempre più ampia e diffusa concezione dell’automobile e più in generale della mobilità, ispirata a modelli di semplicità, concretezza e praticità. Si tratta di un 5 posti di 5315/1830/1815 mm, con un cassone di 1520x1520x470 mm, spinto da un 2.0 common rail di ultima generazione da 136 cv, abbinato ad un cambio manuale a 6 marce. Pesa 2.040 kg e può trainare fino a 2.000 kg. Il sistema 4×4 con marce ridotte è inseribile elettronicamente. Ha una massima pendenza superabile del 30%. L’angolo di attacco è di 31°, quello di uscita di 24°. Pur essendo un N1 può vantare un abitacolo molto confortevole ed accessoriato. Sedili in ecopelle, infotainment touch da 9” con Android Auto ed Apple Car Play, Cruise Control, TPMS, climatizzatore.

“Sono molto felice – ha dichiarato Atanasio – di mettere la mia esperienza al servizio del gruppo DR e di essere alla guida del brand EVO. È per me una nuova sfida molto stimolante ma soprattutto dalle grandi potenzialità ora che EVO può contare su una gamma totalmente rinnovata e su un network di vendita di oltre 100 qualificati operatori in tutta Italia.