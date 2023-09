Droga: Di Maggio (Fdi), ‘chi facilita stupro non può passarla liscia’

Settembre 30, 2023

Roma, 30 set. (Adnkronos) – “L’idea che si possa detenere in casa la ‘droga dello stupro’ e rimanere tranquillamente impuniti è sconcertante. Speriamo la sentenza del tribunale sia solo un brutto sogno da cui ci sveglieremo presto per renderci conto che una decisione così incomprensibile non è mai stata presa. Lo stupro offende, lo stupro ferisce, lo stupro uccide. Non si può tollerare che chi si adoperi per facilitarlo sia giustificato solo per una presunta infermità psichica. E’ inaccettabile”. Lo dichiara Grazia Di Maggio, deputata di Fratelli d’Italia.