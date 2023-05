Droga: fiumi di cocaina, hashish e crack nel Palermitano, 12 misure

Maggio 23, 2023

Palermo, 23 mag. – (Adnkronos) – Operazione antidroga tra Casteldaccia e Palermo. I carabinieri della Compagnia di Bagheria hanno eseguito 12 misure cautelari (3 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 5 agli arresti domiciliari, 4 obblighi di dimora con permanenza domiciliare notturna e contestuale obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria) per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione. Nell’operazione, denominata ‘Cristallo’, risultano indagate altre 4 persone in stato di libertà. Il provvedimento, emesso dal gip di Termini Imerese, su richiesta della locale Procura, è frutto di un’attività investigativa condotta dalla sezione Operativa di Bagheria nell’arco di 6 mesi, da novembre 2021 a maggio 2022. L’indagine ha consentito di smantellare una florida piazza di spaccio attiva nel comune di Casteldaccia, dedita alla vendita anche nei comuni limitrofi di hashish, marijuana, cocaina, crack.