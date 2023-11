Droga: ‘La Sicilia ha fatto crack’, sabato terza assemblea coordinamento prevenzione

Novembre 23, 2023

Palermo, 23 nov. (Adnkronos) – “Sabato 25 novembre, presso l’Oratorio di Santa Chiara all’Albergheria a Palermo, ci sarà la terza assemblea del Coordinamento sulla Prevenzione e Riduzione Del Danno nell’ambito delle Dipendenze Patologiche a cui parteciperanno collettivi studenteschi, associazioni, cittadini e cittadine. Il Coordinamento, di natura inclusiva e partecipativa, è aperto a tutte le persone e realtà sensibili alla tematica delle dipendenze. L’obiettivo principale del coordinamento è lavorare per far sì che nascano risposte concrete e funzionali per coloro che vivono direttamente o indirettamente dinamiche legate alle dipendenze. Per questo il 5 dicembre alle ore 15, con ritrovo in Piazza Casa Professa, organizzeremo una manifestazione per far approvare il DDL “Dalla dipendenza all’interdipendenza”. Così in una nota. “Durante questa giornata ricorderemo anche Diego Mancuso, ad un anno dalla sua scomparsa”.

Il corteo si concluderà in Piazza del Parlamento, dove una delegazione del coordinamento “salirà all’ARS per strappare la garanzia che il DDL venga approvato entro la chiusura del bilancio economico regionale”. Il corteo avrà come slogan “La Sicilia ha fatto crack” “Basta silenzio sulle dipendenze”.