Droga: Meloni, ‘chi ne esce è migliore di tanti altri perché ce l’ha fatta’

Giugno 26, 2023

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – “Quello della lotta alla droga è sempre stato un mio pallino. Mi interrogavo quando ero rappresentante studentesco su come si faccia” a contrastarla e “oggi voglio dire a questi ragazzi che quando voi finirete il percorso di recupero ricordatevi che siete migliori di tanti altri, c’è tanto che potete insegnare e dare, non vi definisce che siete finiti nel tunnel della droga ma che siete riusciti ad uscirne”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo a un convegno organizzato a Montecitorio in occasione della Giornata mondiale contro le droghe.