Droga: Morgante (FdI), ‘sentenza di assoluzione fa paura’

Settembre 30, 2023

Roma, 30 set. (Adnkronos) – “Un’assoluzione per chi detiene più di 2500 potenziali dosi di ‘droga dello stupro’ è una cosa che fa paura. Paura perché, nonostante le campagne di sensibilizzazione, nonostante le indignazioni di fronte alle tante, troppe, violenze subite dalle donne e nonostante lo sforzo che il governo Meloni sta facendo per mettere in campo quante più misure possibili per contrastare questo odioso e disumano atto che è lo stupro, dalla magistratura arriva un messaggio che sembra contrastare con tutto questo. E fa paura”. Lo dichiara Maddalena Morgante, deputata di Fratelli d’Italia e responsabile nazionale del partito del dipartimento Famiglia e Valori non negoziabili.