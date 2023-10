Droga: smantellate piazza dello spaccio nel siracusano, 7 misure cautelari

Ottobre 16, 2023

Palermo, 16 ott. (Adnkronos) – Smantellata una piazza dello spaccio ad Augusta, nel siracusano. I Carabinieri hanno eseguito sette ordinanze di custodia cautelare, 5 persone sono finite in carcere, una agli arresti domiciliari e un’altra persona ha il divieto di dimora. Secondo l’accusa, gli indagati spacciavano presso le proprie abitazioni ma soprattutto a bordo di auto e moto cocaina, hashish e marijuana. A capo dell’organizzazione criminale c’era un 53enne di Augusta che custodiva la cassa e curava i contatti con alcuni catanesi che rifornivano la piazza di spaccio attraverso corrieri di loro fiducia. Durante le perquisizioni sono stati trovati 1,5 Kg di marijuana già essiccata, 800 gr di hashish, suddiviso in 8 panetti termosaldati, 5 piante di marijuana e 1.750 euro in contanti.